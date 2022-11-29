***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2022 17:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Türkiye'deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082944
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0292
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2409
18:051.049,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.049,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6372
|% 0,06
|
|Euro
|19,2721
|19,2876
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,2143
|22,3257
|% 0,12
|
|Frank
|19,4605
|19,5777
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|11,81
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.049
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.006
|7.073
|37,00
|
|Yarım
|3.398
|3.458
|18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|0,17
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem