***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriTürkiye'deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082944BIST