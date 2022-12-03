***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.12.2022 00:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Türkiye'deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082944
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,7008
En Düşük
18,6155
18:0519,6418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.077,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.077,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6251
|18,6312
|% -0,01
|
|Euro
|19,6153
|19,6418
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8175
|22,9319
|% 0,32
|
|Frank
|19,7982
|19,9174
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,96
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.202
|7.281
|7,00
|
|Yarım
|3.493
|3.559
|3,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.779
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|0,25
|
|B. Petrol
|85,95
|85,95
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
-
17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
-
17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
-
17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS