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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.12.2022 00:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Türkiye'deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082944


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ALFAS 201,30 786.418.957 % 10,00  
BALAT 13,20 2.201.017 % 10,00  
ACSEL 81,40 105.715.788 % 10,00  
SNPAM 19,25 2.176.267 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.532.264 % 9,99  
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Euro 19,6153 19,6418 % 0,13  
Sterlin 22,8175 22,9319 % 0,32  
Frank 19,7982 19,9174 % -0,04  
Riyal 4,9409 4,9657 % -0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -5,96  
Altın Gr. 1.077 1.077 -3,39  
Cumhuriyet 7.134 7.242 -3,00  
Tam 7.202 7.281 7,00  
Yarım 3.493 3.559 3,00  
Çeyrek 1.752 1.779 1,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 0,37  
Gümüş Gr. 13,89 13,90 0,25  
B. Petrol 85,95 85,95 -0,93  
Seans Raporu 18:05
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