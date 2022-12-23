***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.12.2022 16:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00274 2 1 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089468
BIST
17:525.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 8,25
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
17:5218,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
17:5219,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0400
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
17:521.077,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.077,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TERA
|12,10
|172.062
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.519.265
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.070.277
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|69.597.465
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.543.888
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.106.892
|% -9,95
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|RNPOL
|22,58
|55.299.326
|% -9,17
|
|IDEAS
|42,00
|34.769.042
|% -9,17
|
|ENKAI
|30,70
|5.314.261.761
|% 9,96
|
|THYAO
|141,90
|4.961.043.438
|% -0,14
|
|EKGYO
|8,35
|4.046.131.062
|% 0,48
|
|KRDMD
|18,29
|3.825.302.738
|% -1,19
|
|PETKM
|19,63
|3.437.180.396
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,35
|4.046.131.062
|% 0,48
|
|ISCTR
|13,03
|3.221.410.201
|% 1,24
|
|SKBNK
|3,14
|723.409.326
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,13
|2.671.041.887
|% 0,50
|
|KRDMD
|18,29
|3.825.302.738
|% -1,19
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6800
|18,6884
|% 0,14
|
|Euro
|19,8226
|19,8396
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4253
|22,5378
|% 0,14
|
|Frank
|19,9502
|20,0704
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9534
|4,9782
|% 0,15
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.344
|26,00
|
|Yarım
|3.527
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,07
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|2,71
|