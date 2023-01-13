***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.01.2023 11:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101884
BIST
14:255.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 43,45
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
14:2518,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
14:2520,3171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0754
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3070
14:251.149,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.149,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler14:25
|ONCSM
|37,40
|5.822.993
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|21.847.783
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|39.547.040
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|15.953.527
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|TERA
|23,34
|16.331.223
|% -5,12
|
|KLGYO
|2,80
|105.634.810
|% -5,08
|
|THYAO
|136,30
|5.341.876.566
|% 0,37
|
|ASELS
|55,90
|3.871.796.785
|% 0,00
|
|EREGL
|40,28
|3.677.773.269
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,67
|3.428.618.711
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|EKGYO
|8,03
|2.870.316.845
|% -5,64
|
|KRDMD
|18,67
|3.428.618.711
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,22
|1.677.143.447
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,64
|354.143.976
|% 0,00
|
|PETKM
|18,03
|1.920.556.781
|% 3,50
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7861
|18,7877
|% 0,02
|
|Euro
|20,3109
|20,3171
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,8765
|22,9913
|% 0,03
|
|Frank
|20,1755
|20,2970
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,81
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|86,00
|
|Tam
|7.836
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.818
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,67
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:41ZEDUR
Yüzde 4.52 oranında artışla 62.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 997 adet işlem
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.94 ) 4, 462
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, TNZTP, SDTTR, SOKE, UMPAS, BOSSA, ONCSM, RODRG, KNFRT, ARMDA
-
14:40
ZOREN, ODAS, MMCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:40
KRONT, ISKUR, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında