Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.02.2023 10:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110256


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:184.751
Değişim :  -3,64% |  -179,40
Açılış :  4.904  
Önceki Kapanış :  4.930  
En Yüksek
4.904 En Düşük
4.751
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 6,60 45.104 % 10,00  
NIBAS 15,74 11.772.827 % 9,99  
EMNIS 49,42 222.273 % 9,97  
AFYON 7,84 34.491.866 % 9,96  
NUHCM 114,00 10.778.591 % 9,93  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Dolar 18,8272 18,8312 % 0,03  
Euro 20,2198 20,2261 % 0,08  
Sterlin 22,5837 22,6969 % 0,08  
Frank 20,2458 20,3678 % 0,22  
Riyal 5,0039 5,0290 % 0,03  
daha fazla
10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 5,99  
Altın Gr. 1.134 1.134 2,80  
Cumhuriyet 7.732 7.777 -3,00  
Tam 7.732 7.793 5,00  
Yarım 3.778 3.814 3,00  
Çeyrek 1.889 1.907 2,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 0,14  
Gümüş Gr. 13,54 13,56 0,08  
B. Petrol 82,17 82,17 1,18  
Seans Raporu 10:18
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru