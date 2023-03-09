***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2023 22:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon Tebliğ?in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122540
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5919,0405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0879
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,0405
En Düşük
18,7391
17:5920,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0644
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1349
En Düşük
19,8348
17:591.116,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.116,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.117,23
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9561
|18,9711
|% 0,10
|
|Euro
|20,0543
|20,0825
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5367
|22,6497
|% 0,03
|
|Frank
|20,2361
|20,3580
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0358
|5,0610
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|0,56
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.565
|7.639
|9,00
|
|Yarım
|3.696
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,02
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem