***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2023 12:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125486
BIST
13:075.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 90,69
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0719,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0720,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0980
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:071.173,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.173,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:05
|MARKA
|11,77
|13.177.836
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|538.556.381
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|307.473.615
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.121.756
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,34
|20.915.231
|% -7,15
|
|PENTA
|24,28
|359.448.353
|% -5,01
|
|RODRG
|66,85
|21.851.227
|% -4,50
|
|TLMAN
|57,65
|12.567.537
|% -3,27
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|EREGL
|39,70
|1.828.162.332
|% 2,90
|
|THYAO
|132,90
|1.436.768.532
|% 1,53
|
|SASA
|114,10
|1.149.895.516
|% -0,17
|
|ISCTR
|14,87
|2.529.544.145
|% 1,71
|
|YKBNK
|11,34
|1.134.152.355
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,27
|495.123.821
|% 0,83
|
|AKBNK
|18,89
|1.133.793.057
|% 1,56
|
|ASTOR
|57,95
|2.793.675.007
|% 8,01
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9928
|19,0049
|% 0,07
|
|Euro
|20,1718
|20,1847
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.908
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.894
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|