***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.04.2023 11:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ?de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141097
BIST
12:244.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -65,85
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2419,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2421,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1709
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:241.248,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:22
|MIPAZ
|8,11
|26.997.611
|% 9,89
|
|CMBTN
|585,20
|80.077.389
|% 8,79
|
|IHAAS
|171,30
|20.576.195
|% 8,69
|
|ULAS
|12,00
|2.054.330
|% 6,95
|
|BURCE
|76,35
|76.289.951
|% 6,78
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|175.960.435
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|THYAO
|131,00
|1.541.449.824
|% -2,02
|
|EREGL
|33,46
|1.143.714.281
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,70
|795.612.767
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,36
|325.669.276
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|558.862.954
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|415.835.509
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4255
|19,4338
|% 0,05
|
|Euro
|21,4621
|21,4789
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1669
|24,2881
|% 0,55
|
|Frank
|21,7695
|21,9007
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1639
|5,1898
|% 0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,95
|80,95
|0,36
|