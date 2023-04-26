***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.04.2023 11:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141098
BIST
12:234.823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -67,82
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2319,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2321,4789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1664
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:231.248,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:21
|MIPAZ
|8,11
|26.992.413
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,00
|79.801.570
|% 8,94
|
|IHAAS
|171,20
|20.328.080
|% 8,63
|
|ATSYH
|91,00
|450.086
|% 5,94
|
|BURCE
|75,65
|75.915.568
|% 5,80
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|PSDTC
|31,82
|6.742.852
|% -14,46
|
|IMASM
|33,80
|175.915.548
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,70
|1.627.533.607
|% -1,44
|
|THYAO
|131,20
|1.532.758.175
|% -1,87
|
|EREGL
|33,52
|1.124.750.578
|% -1,87
|
|KOZAL
|20,52
|852.231.985
|% -2,47
|
|ISDMR
|31,76
|794.602.211
|% -4,05
|
|EKGYO
|6,36
|324.944.592
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|556.192.327
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,90
|414.425.778
|% 0,00
|
|KOZAL
|20,52
|852.231.985
|% -2,47
|
|KOPOL
|43,70
|1.627.533.607
|% -1,44
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4239
|19,4336
|% 0,04
|
|Euro
|21,4608
|21,4746
|% 0,76
|
|Sterlin
|24,1635
|24,2847
|% 0,53
|
|Frank
|21,7658
|21,8969
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,35
|