***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye FonISIN Kodu TRYDNZP00769Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 02.08.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.denizportfoy.com/Fon/Detail?id=63&code=DYNFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon, elektrikli araç üretimi ile otonom (?Özerk? / ?Autonomous?) sürüş teknolojileri alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ve/veya bunları destekleyen ürün, hizmet ve çözümlere yönelik alanlarda faaliyeti bulunan yerli ve yabancı şirketlerin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu strateji kapsamında, Fon?un amacı elektrikli araç üretimi ve otonom sürüş teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek büyüme ve yeniliklere iştirak etmek ve yatırımcılarına makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve bu şirketlerden oluşan bir portföye yatırım yapan ve/veya bu şirketlerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve/veya fonun yatırım temasına uygun yerli yatırım fonu katılma payları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 5Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi) 35Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index (Getiri Endeksi) 25Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) 5BIST 100 Getiri Endeksi 15BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 10BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe Çalışkan 05.05.2023 25 Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat Özkan 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır Doğuş 22.06.2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHabib Yıldırım 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine /(2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul 0212 348 20 00 0212 348 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEser LAFCI Yönetmen 0212 348 36 62 Eser.Lafci@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163527BIST