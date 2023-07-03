***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.07.2023 14:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYDNZP00769
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 02.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.denizportfoy.com/Fon/Detail?id=63&code=DYN
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi: Fon, elektrikli araç üretimi ile otonom (?Özerk? / ?Autonomous?) sürüş teknolojileri alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ve/veya bunları destekleyen ürün, hizmet ve çözümlere yönelik alanlarda faaliyeti bulunan yerli ve yabancı şirketlerin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu strateji kapsamında, Fon?un amacı elektrikli araç üretimi ve otonom sürüş teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek büyüme ve yeniliklere iştirak etmek ve yatırımcılarına makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve bu şirketlerden oluşan bir portföye yatırım yapan ve/veya bu şirketlerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve/veya fonun yatırım temasına uygun yerli yatırım fonu katılma payları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 5
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index (Getiri Endeksi) 35
Solactive Electric Vehicles and Future Mobility Index (Getiri Endeksi) 25
Solactive Global Lithium Index (Getiri Endeksi) 5
BIST 100 Getiri Endeksi 15
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi 10
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0,00548 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 05.05.2023 25 Düzey 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat Özkan 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Doğuş 22.06.2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Habib Yıldırım 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine /(2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul 0212 348 20 00 0212 348 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Eser LAFCI Yönetmen 0212 348 36 62 Eser.Lafci@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163527
BIST