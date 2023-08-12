***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ÖZKAN 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıHabib YILDIRIM 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine /(2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme LisansıErkan BOZBAYINDIR 22.06.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıBahadır DOĞUŞ 22.06.2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıMetin TÜRKEŞ 22.06.2023 (04/2000-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 28 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıAbdülaziz AY 22.06.2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİbrahim YALÇIN 22.06.2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184775BIST