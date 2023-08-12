***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2023 12:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF Düzey 2 Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ÖZKAN 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır DOĞUŞ 22.06.2023 2018 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 2013 ? 2018 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 27 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 22.06.2023 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184799
BIST