***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2023 14:03
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 Düzey 2
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184806
BIST
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18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0526,9654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0327
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,8040
18:0529,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0285
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.660,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.663,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.658,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9630
|26,9654
|% -0,12
|
|Euro
|29,5254
|29,6078
|% -0,10
|
|Sterlin
|34,1717
|34,3431
|% 0,05
|
|Frank
|30,6731
|30,8578
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1711
|7,2071
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.012
|11.272
|84,00
|
|Yarım
|5.515
|5.662
|42,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.831
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,59
|86,59
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
-
17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
-
17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem