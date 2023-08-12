***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF Düzey 2 LİsansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar LisansıSERKAN TÜRK 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Fonları,Özel Portföy Yönetimi Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2015-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Fonları,Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 25 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184810BIST