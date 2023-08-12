***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fonİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 0212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184819BIST