***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF Düzey 2 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ÖZKAN 22.06.2023 2018 ? devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 ? 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar LisansıHabib YILDIRIM 22.06.2023 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme LisansıErkan BOZBAYINDIR 22.06.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen(06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar LisansıMetin TÜRKEŞ 22.06.2023 (04/2000-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 28 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıBahadır DOĞUŞ 22.06.2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıAbdülaziz AY 22.06.2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİbrahim YALÇIN 22.06.2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184850BIST