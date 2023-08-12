***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYDNZP01072Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 22.06.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00754 2,75Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN 05.05.2023 25 SPF Düzey 2 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat ÖZKAN 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıBahadır DOĞUŞ 22.06.2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıHabib YILDIRIM 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine /(2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme LisansıErkan BOZBAYINDIR 22.06.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıMetin TÜRKEŞ 22.06.2023 (04/2000-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 28 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİbrahim YALÇIN 22.06.2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi LisansıAbdülaziz AY 22.06.2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184857BIST