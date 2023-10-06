***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2023 10:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyününe Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar dahil edilecektir. Fon Tebliği?nin 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamakta olup, fon bu kapsamda türev araç ve swap sözleşmelerine taraf olabilecektir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200648
BIST
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12:248.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,90
|Açılış
|: 8.488
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2427,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0733
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2429,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0288
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:241.617,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.617,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.118.422
|% -5,25
|
|BJKAS
|46,10
|56.369.503
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|THYAO
|240,10
|2.815.501.358
|% -0,58
|
|EREGL
|44,60
|2.349.799.892
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,11
|1.982.166.499
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.234.306.712
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.912.145
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|180.244.461
|% 3,85
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6210
|27,6259
|% 0,27
|
|Euro
|29,1487
|29,1547
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6079
|33,7764
|% 0,35
|
|Frank
|30,1331
|30,3147
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3429
|7,3797
|% 0,26
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,73
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.994
|-13,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,10
|
Seans Raporu
12:24
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29ELITE
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 46.46 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 244 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, QNBFL, DMRGD, TARKM, ISBTR, BANVT, SNPAM, MIPAZ, QNBFB
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12:27
KATMR, IHAAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında