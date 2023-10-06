***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2023 10:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilite) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eş anlı hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyon almaya imkan veren "Dinamik - Arbitraj Modeli" baz alınarak işlem yapılacaktır. Fonun baz aldığı yatırım yönteminin vurgulanması adına fon ünvanında "Dinamik - Arbitraj Modeli" ismi kısaltılarak oluşturulmuş "Dinamo" ifadesine yer verilmiştir. Fon tarafından söz konusu yatırımlara kaldıraçlı bir şekilde yapılabilir ancak fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin azami 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Piyasa şartları ve/veya yöneticinin yatırım öngörüleri doğrultusunda dinamik arbitraj modelinin yanı sıra temel analiz yöntemleri veya diğer yöntemler kullanılarak da fon portföyüne varlık alımı ve satımı yapılabilir. Fon'ın yatırım stratejisine göre fon tarafından ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve VİOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılacak olmakla beraber yatırım öngörüsü doğrultusunda fon portföyünde Tebliğ'in 4. Maddesinden belirtilen tüm varlık ve işlemler yer alabilecektir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200649
BIST
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12:248.477
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,90
|Açılış
|: 8.488
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2427,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0733
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2429,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0288
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:241.617,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.617,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.118.422
|% -5,25
|
|BJKAS
|46,10
|56.369.503
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|THYAO
|240,10
|2.815.501.358
|% -0,58
|
|EREGL
|44,60
|2.349.799.892
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,11
|1.982.166.499
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.234.306.712
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.912.145
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|180.244.461
|% 3,85
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6210
|27,6259
|% 0,27
|
|Euro
|29,1487
|29,1547
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6079
|33,7764
|% 0,35
|
|Frank
|30,1331
|30,3147
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3429
|7,3797
|% 0,26
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,73
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.994
|-13,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,10
|
Seans Raporu
12:24
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12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
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12:27
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