***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.10.2023 10:23
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde her hangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200653
BIST
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12:258.478
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,91
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2527,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0753
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2529,1550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0285
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:251.617,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.617,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.157,00
|39.670.440
|% -5,58
|
|BJKAS
|46,12
|54.890.517
|% -5,10
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|THYAO
|240,00
|2.788.326.361
|% -0,62
|
|EREGL
|44,64
|2.338.120.190
|% 0,86
|
|YKBNK
|19,10
|1.976.320.366
|% 0,53
|
|EKGYO
|8,64
|3.516.778.649
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.230.763.980
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.804.455
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.189.252
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|174.150.370
|% 3,85
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6216
|27,6271
|% 0,27
|
|Euro
|29,1491
|29,1556
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6152
|33,7838
|% 0,37
|
|Frank
|30,1381
|30,3196
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|
Seans Raporu
12:23
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12:30XU100
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12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 43 kaybederek (% -0.03 ) 7, 396
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