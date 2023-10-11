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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.10.2023 21:36
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Merve AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204711


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Cumhuriyet 11.591 11.766 86,00  
Tam 11.326 11.447 51,00  
Yarım 5.680 5.745 30,00  
Çeyrek 2.831 2.873 15,00  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 0,22  
Gümüş Gr. 19,59 19,62 0,16  
B. Petrol 86,06 86,06 -1,59  
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