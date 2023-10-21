***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve BIST Tüm-100 Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar?da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız, Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar?da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fonun yatırım amacı BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208399BIST