***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2023 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ve/veya bunları destekleyen ürün, hizmet ve çözümlere yönelik alanlarda faaliyeti bulunan yerli ve yabancı şirketlerin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu strateji kapsamında, Fon?un amacı metaverse ve dijital yaşam teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek büyüme ve yeniliklere iştirak etmek ve yatırımcılarına makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve bu şirketlerden oluşan bir portföye yatırım yapan ve/veya bu şirketlerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve/veya fonun yatırım temasına uygun yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208400
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0377
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0253
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.781,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.782,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9393
|27,9433
|% -0,13
|
|Euro
|29,6430
|29,6530
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,9254
|34,0956
|% 0,21
|
|Frank
|31,2132
|31,4012
|% -0,07
|
|Riyal
|7,4349
|7,4721
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,91
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.991
|12.097
|25,00
|
|Yarım
|6.014
|6.074
|13,00
|
|Çeyrek
|2.998
|3.037
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,29
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem