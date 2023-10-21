***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri alanlarında ve bunların çevresinde oluşan ve/veya bunları destekleyen ürün, hizmet ve çözümlere yönelik alanlarda faaliyeti bulunan yerli ve yabancı şirketlerin yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu strateji kapsamında, Fon?un amacı metaverse ve dijital yaşam teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek büyüme ve yeniliklere iştirak etmek ve yatırımcılarına makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve bu şirketlerden oluşan bir portföye yatırım yapan ve/veya bu şirketlerden oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve/veya fonun yatırım temasına uygun yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208400BIST