***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208409BIST