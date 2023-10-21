***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2023 17:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda yerli ve/veya yabancı ihraççıların TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlık ve yatırım araçlarına, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü söz konusu yatırım amacının gerçekleştirilmesi için para birimi karması ve/veya varlık karması anlamında çeşitlendirilebilecektir. Ayrıca yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Söz konusu uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Fonun katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208409
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0377
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0253
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.781,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,11
|Açılış
|: 1.782,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9393
|27,9433
|% -0,13
|
|Euro
|29,6430
|29,6530
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,9254
|34,0956
|% 0,21
|
|Frank
|31,2132
|31,4012
|% -0,07
|
|Riyal
|7,4349
|7,4721
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|6,93
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,91
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.991
|12.097
|25,00
|
|Yarım
|6.014
|6.074
|13,00
|
|Çeyrek
|2.998
|3.037
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|21,00
|21,03
|0,29
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem