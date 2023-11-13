***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.11.2023 17:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Türkiye?deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217458
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0260
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6164
En Düşük
28,5819
18:0530,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0120
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6334
En Düşük
30,5922
18:051.789,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.789,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5826
|28,5980
|% 0,03
|
|Euro
|30,6041
|30,6253
|% 0,01
|
|Sterlin
|35,0019
|35,1775
|% 0,00
|
|Frank
|31,5774
|31,7676
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6001
|7,6382
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,44
|870,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,69
|989,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,28
|1.946,51
|% 0,66
|