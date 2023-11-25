***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMerve Aydoğanlı Berkman 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar LisansıErkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar LisansıBelce Rahime PERHİZ 10.11.2023 (11.2023-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni/09.2021- 11.2022 Burgan Yatırım- Yatırım Danışmanı / Müdür Yardımcısı 04.2017- 06.2021/Garanti Yatırım- Yatırım Ürünleri Yönetmeni 7 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd. 0212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220068BIST