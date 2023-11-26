***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ÖZKAN 22.06.2023 (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBahadır DOĞUŞ 22.06.2023 2018 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 2013 ? 2018 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 27 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHabib YILDIRIM 22.06.2023 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme LisansıAbdülaziz AY 10.11.2023 (2023-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİbrahin YALÇIN 10.11.2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEbru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220106BIST