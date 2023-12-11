***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.12.2023 20:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilite) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eş anlı hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyon almaya imkan veren "Dinamik - Arbitraj Modeli" baz alınarak işlem yapılacaktır. Fonun baz aldığı yatırım yönteminin vurgulanması adına fon ünvanında "Dinamik - Arbitraj Modeli" ismi kısaltılarak oluşturulmuş "Dinamo" ifadesine yer verilmiştir. Fon tarafından söz konusu yatırımlara kaldıraçlı bir şekilde yapılabilir ancak fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin azami 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Piyasa şartları ve/veya yöneticinin yatırım öngörüleri doğrultusunda dinamik arbitraj modelinin yanı sıra temel analiz yöntemleri veya diğer yöntemler kullanılarak da fon portföyüne varlık alımı ve satımı yapılabilir. Fon'ın yatırım stratejisine göre fon tarafından ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve VİOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılacak olmakla beraber yatırım öngörüsü doğrultusunda fon portföyünde Tebliğ'in 4. Maddesinden belirtilen tüm varlık ve işlemler yer alabilecektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224738
BIST
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18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0529,0088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0379
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.847,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -19,51
|Açılış
|: 1.848,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.841,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0003
|29,0089
|% 0,08
|
|Euro
|31,2283
|31,2358
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3333
|36,5155
|% 0,20
|
|Frank
|32,9025
|33,1008
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7098
|7,7484
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|914,57
|916,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|962,98
|970,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,05
|76,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,94
|1.981,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK