***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.ISIN Kodu TRYDNZP01080Fonun İhraç Edilme Tarihi Bilgi mevcut değil.Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar Bilgi mevcut değil.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SÜRESİZFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi müteahhitlerden ya da diğer toplu konut sahiplerinden topluca veya belirli sayıda gayrimenkulü iskontolu, peşin ya da taksitle alımı ve ayrıca bireysel gayrimenkul sahiplerinden tekil (perakende) gayrimenkul alımlarıyla fon mülkiyetine dahil edilecek gayrimenkullerin taksitli satışı ve kiralanması yöntemi ile bireysel konut kullanıcılarına pazarlanması suretiyle kazanç elde etmektir. Fon bu amaç dâhilinde Tebliğ'de izin verilen icazet belgesine bağlanmış gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve Tebliğ'in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümlere de yatırım yapabilir, kullanım yöntemi katılım esasları ile uyumlu ve Tebliğ'de belirlenen nitelikleri haiz her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın almayı veya satmayı vaat edebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe ÇALIŞKAN 25Fon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)- Mehmet ÇİTİL Yönetim Kurulu Üyesi 35- C. Cem ÖNENÇ Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 26- Murat ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı- Murat YILMAZ Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 5- Mert PEKSEVİNFon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar- Murat Özkan SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı- Habib Yıldırım- Abdülaziz Ay- İbrahim Yalçınİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No:141 Kat:19 Esentepe, Şişli/İstanbul 0212 348 20 00 0212 336 30 62 pys@denizportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-Posta- Murat YILMAZ Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Gayrimenkul Yatırım Fonları Yönetmeni, 5 yıl 0212 348 20 00-5139- F. Gülsün YÜKSEL Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü 0212 348 20 00-5132- Berna Işık FENERCİOĞLU Mid-Office ve Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 0212 348 20 00-9069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227732BIST