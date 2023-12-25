***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.12.2023 21:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229109
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0794
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,2314
En Düşük
29,1750
18:0532,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2350
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,2583
En Düşük
32,0232
18:051.927,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.927,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.927,41
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1639
|29,1862
|% 0,12
|
|Euro
|32,2355
|32,2588
|% 0,74
|
|Sterlin
|36,9263
|37,1115
|% -0,19
|
|Frank
|33,9551
|34,1596
|% -0,15
|
|Riyal
|7,7561
|7,7950
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
-
17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439