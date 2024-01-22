***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 22:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilite) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eş anlı hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyon almaya imkan veren "Dinamik - Arbitraj Modeli" baz alınarak işlem yapılacaktır. Fonun baz aldığı yatırım yönteminin vurgulanması adına fon ünvanında "Dinamik - Arbitraj Modeli" ismi kısaltılarak oluşturulmuş "Dinamo" ifadesine yer verilmiştir. Fon tarafından söz konusu yatırımlara kaldıraçlı bir şekilde yapılabilir ancak fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin azami 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Piyasa şartları ve/veya yöneticinin yatırım öngörüleri doğrultusunda dinamik arbitraj modelinin yanı sıra temel analiz yöntemleri veya diğer yöntemler kullanılarak da fon portföyüne varlık alımı ve satımı yapılabilir. Fon'ın yatırım stratejisine göre fon tarafından ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve VİOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılacak olmakla beraber yatırım öngörüsü doğrultusunda fon portföyünde Tebliğ'in 4. Maddesinden belirtilen tüm varlık ve işlemler yer alabilecektir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242099
BIST
'
18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0146
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2644
En Düşük
30,1349
18:0533,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0432
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0074
En Düşük
32,8609
18:051.967,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.967,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.967,40
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2382
|30,2731
|% 0,06
|
|Euro
|32,8972
|32,9374
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,3211
|38,5132
|% -0,04
|
|Frank
|34,6493
|34,8580
|% -0,10
|
|Riyal
|8,0389
|8,0792
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,07
|22,11
|% 0,66
|
|Platin
|893,49
|897,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,27
|940,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,86
|79,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,31
|2.021,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem