***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 17:58
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260296
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0702
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,71
|Açılış
|: 2.240,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.566.376
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|96.875.060
|% 9,99
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|AKFYE
|26,70
|925.930.368
|% -6,71
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3410
|32,3505
|% 0,22
|
|Euro
|35,1592
|35,1793
|% -0,01
|
|Sterlin
|42,1534
|42,3647
|% -0,15
|
|Frank
|37,3396
|37,5267
|% -0,06
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|894,34
|896,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,48
|985,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,89
|2.154,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
-
17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında