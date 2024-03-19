***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 17:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır. Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır -Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20?sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. -Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz -Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25?ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. -Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10?unu geçemez. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olarak düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fonun eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL olarak belirlenmiştir.Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260300
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8.718
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8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0702
|Açılış
|: 33,2600
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|Önceki Kapanış
|: 33,2600
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32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 36,0500
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|Önceki Kapanış
|: 36,1500
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35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,71
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
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2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.566.376
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|96.875.060
|% 9,99
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|AKFYE
|26,70
|925.930.368
|% -6,71
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3410
|32,3505
|% 0,22
|
|Euro
|35,1592
|35,1793
|% -0,01
|
|Sterlin
|42,1534
|42,3647
|% -0,15
|
|Frank
|37,3396
|37,5267
|% -0,06
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|894,34
|896,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,48
|985,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,89
|2.154,19
|% 0,66
|
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SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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