***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2024 17:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı- Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263785
BIST
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17:169.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,84%
|| 249,99
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1632,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0694
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1635,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:162.293,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 15,55
|Açılış
|: 2.293,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:16
|LINK
|390,50
|69.540.915
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.522.179
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|664.841.918
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.664.300
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|222.761.477
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|142.445.768
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|119.903.925
|% -9,96
|
|BRKVY
|205,10
|10.437.852
|% -9,37
|
|THYAO
|293,00
|9.416.033.469
|% 3,63
|
|ISCTR
|11,27
|4.252.158.195
|% 3,97
|
|AGROT
|37,04
|3.981.379.670
|% -5,41
|
|YKBNK
|27,64
|3.453.210.822
|% 4,62
|
|TUPRS
|174,90
|3.337.064.179
|% 3,06
|
|ISCTR
|11,27
|4.252.158.195
|% 3,97
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.469.107
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,64
|3.453.210.822
|% 4,62
|
|PEKGY
|12,58
|1.319.641.168
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,65
|1.128.206.970
|% 2,33
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3114
|32,3202
|% 0,22
|
|Euro
|35,0969
|35,1281
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8800
|41,0849
|% -0,49
|
|Frank
|35,8792
|36,0591
|% -0,22
|
|Riyal
|8,6242
|8,6674
|% -0,52
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,63
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|906,87
|908,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,34
|1.021,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,26
|86,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,65
|2.206,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de
-
17:29MAKTK
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 260, 515 adet işlem
-
17:28TLMAN
Yüzde 7.97 oranında artışla 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 225 adet işlem