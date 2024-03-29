***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 11:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264170
BIST
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15:449.110
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 30,33
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4432,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0576
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4435,0611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:442.325,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,86
|Açılış
|: 2.325,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ALVES
|63,25
|921.836.916
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|ODINE
|58,40
|80.830.506
|% 9,98
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|157.262.669
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|546.890.991
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.886.086
|% -9,94
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|THYAO
|297,50
|6.318.458.846
|% -0,08
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|AGROT
|37,18
|2.576.835.221
|% 5,45
|
|AKBNK
|47,06
|2.260.968.398
|% 0,60
|
|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,96
|1.087.494.820
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.176.856.538
|% 8,90
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3686
|32,3750
|% 0,18
|
|Euro
|35,0188
|35,0611
|% -0,01
|
|Sterlin
|41,1469
|41,3531
|% 0,82
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|