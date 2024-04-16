***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 15:38
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında gerçekleşen oynaklıkları (volatilite) ve piyasa dalgalanmalarını takip ederek kısa vadeli alım-satım fırsatlarını değerlendirerek getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fonun bu yatırım stratejisinin uygulanmasında, ağırlıklı olarak teknik analiz yöntemlerinin kullanıldığı, yatırım yapacağı ortaklık payları ve/veya ortaklık pay endekslerinde eş anlı hem uzun (long) hem de kısa (short) pozisyon almaya imkan veren "Dinamik - Arbitraj Modeli" baz alınarak işlem yapılacaktır. Fonun baz aldığı yatırım yönteminin vurgulanması adına fon ünvanında "Dinamik - Arbitraj Modeli" ismi kısaltılarak oluşturulmuş "Dinamo" ifadesine yer verilmiştir. Fon tarafından söz konusu yatırımlara kaldıraçlı bir şekilde yapılabilir ancak fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin azami 5 katı ile sınırlandırılmıştır. Piyasa şartları ve/veya yöneticinin yatırım öngörüleri doğrultusunda dinamik arbitraj modelinin yanı sıra temel analiz yöntemleri veya diğer yöntemler kullanılarak da fon portföyüne varlık alımı ve satımı yapılabilir. Fon'ın yatırım stratejisine göre fon tarafından ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve VİOP'ta işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılacak olmakla beraber yatırım öngörüsü doğrultusunda fon portföyünde Tebliğ'in 4. Maddesinden belirtilen tüm varlık ve işlemler yer alabilecektir. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272777
BIST
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17:529.569
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -110,31
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
17:5232,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0832
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
17:5234,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
17:522.482,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,89
|Açılış
|: 2.482,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler17:50
|MAGEN
|18,37
|574.950.522
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.825.654.403
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.411.772
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|77.726.720
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|655.124.414
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|408.076.478
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.542.829
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|70.389.301
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.102.649.755
|% -9,97
|
|THYAO
|301,50
|10.797.831.679
|% 1,01
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|TUPRS
|187,10
|4.963.537.164
|% 2,24
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|ENTRA
|15,20
|7.360.052.537
|% -5,59
|
|ZOREN
|5,76
|1.939.283.874
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,26
|4.132.916.526
|% -3,54
|
|KOZAL
|24,74
|5.008.913.931
|% 0,98
|
|YKBNK
|30,22
|4.904.025.189
|% -4,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4859
|32,4970
|% 0,27
|
|Euro
|34,5827
|34,5976
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4326
|40,6353
|% 0,40
|
|Frank
|35,5774
|35,7557
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6587
|8,7021
|% 0,37
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,32
|28,36
|% 0,66
|
|Platin
|969,94
|970,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,01
|1.035,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,17
|90,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,04
|2.388,37
|% 0,66
|