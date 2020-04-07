EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3215
|8,3632
|% 0,71
|Frank
|6,9441
|6,9859
|% 0,70
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.654
|1.656
|-6,47
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,53
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|B. Petrol
|32,88
|32,88
|-0,17
Seans Raporu
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, EREGL, VAKBN
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 726, 41 artarak (% 0.83 ) 87, 775
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, DGKLB, KERVN, IDEAS, EKIZ, TACTR, HALKS, METAL
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISDMR, EGCYH, UTPYA, EGCEY, UZERB, KUYAS
- 17:58 ARTI, KRSAN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında