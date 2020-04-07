***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2020 16:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,095
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,16
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1704,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 19
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 37,92
- Kurucu (%)
% 19
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 18,92
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,24
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,29
d) Diğer Giderler (%)
% 48,55
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 1.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835963
BIST
18:0592.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 310,69
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.382
18:056,7606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
18:057,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
18:05360,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,91
|Açılış
|: 360,08
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.350.333
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.976.654
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|291.636
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|62.767
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|252.204
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|242.258
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|916.756
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|265.891
|% -9,26
|
|SAFKR
|2,57
|830.689
|% -4,46
|
|PGSUS
|40,28
|574.800.689
|% 9,99
|
|VAKBN
|4,50
|295.834.451
|% -1,75
|
|HALKB
|5,03
|242.685.738
|% -0,59
|
|KOZAL
|63,10
|234.794.105
|% 0,32
|
|BIMAS
|49,88
|223.353.415
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,03
|169.387.050
|% -2,83
|
|ODAS
|1,42
|170.045.508
|% -1,39
|
|CEMAS
|0,86
|96.055.742
|% 1,18
|
|EKGYO
|1,19
|123.582.530
|% 0,85
|
|ADESE
|1,12
|84.943.179
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3150
|8,3567
|% 0,64
|
|Frank
|6,9430
|6,9849
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7929
|1,8019
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-5,39
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,16
|33,16
|0,11
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