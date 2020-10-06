***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 11:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
116828,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 44,68
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 87,29
- Kurucu (%)
% 44,68
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 42,61
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,86
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,32
d) Diğer Giderler (%)
% 5,53
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878517
BIST
11:391.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:397,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7906
En Düşük
7,7419
11:399,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1786
En Düşük
9,1224
11:39476,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,05
|Açılış
|: 476,70
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:39
|FORMT
|4,84
|36.283.316
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.522.349
|% 10,00
|
|LUKSK
|32,82
|4.883.111
|% 9,99
|
|DYOBY
|10,91
|44.974.876
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|389.861
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,27
|905.201.515
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|563.816.407
|% -0,85
|
|ODAS
|3,20
|477.197.283
|% 5,96
|
|ASELS
|18,77
|257.690.377
|% 0,37
|
|GUBRF
|37,32
|203.679.440
|% 6,51
|
|ODAS
|3,20
|477.197.283
|% 5,96
|
|GARAN
|7,27
|905.201.515
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|563.816.407
|% -0,85
|
|ZOREN
|2,68
|158.573.429
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,81
|104.731.580
|% 2,26
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7874
|7,7906
|% 0,33
|
|Euro
|9,1711
|9,1786
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0602
|10,1106
|% 0,10
|
|Frank
|8,4596
|8,5105
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0656
|2,0760
|% 0,09
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,61
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,23
|