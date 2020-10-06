***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:09
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,98
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
49133,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 8,41
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 16,83
- Kurucu (%)
% 8,41
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 8,41
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,93
d) Diğer Giderler (%)
% 78,24
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878598
BIST
16:361.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:367,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:369,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:36480,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,47
|Açılış
|: 480,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BEYAZ
|9,35
|13.388.747
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.635.884
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.506.038
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|792.626
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.128.595.819
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|TURSG
|6,17
|673.405.589
|% 1,48
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,65
|591.492.867
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|349.600.533
|% 1,13
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7790
|7,7817
|% 0,22
|
|Euro
|9,1731
|9,1810
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0576
|10,1080
|% 0,08
|
|Frank
|8,4839
|8,5350
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0685
|2,0789
|% 0,23
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|13,66
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,61
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|