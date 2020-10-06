***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:09
elen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,12
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,11
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
59911,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 5,73
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 22,58
- Kurucu (%)
% 5,73
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 5,73
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,54
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,43
d) Diğer Giderler (%)
% 84,57
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878606
BIST
16:511.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:517,7800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:519,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:51479,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,54
|Açılış
|: 479,29
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:51
|FORMT
|4,84
|38.588.090
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.691
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.736.420
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.341
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|815.719
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.710.148.123
|% 0,84
|
|ODAS
|3,30
|1.344.160.440
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.139.731.392
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,50
|790.064.396
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|741.109.027
|% 1,81
|
|ODAS
|3,30
|1.344.160.440
|% 9,27
|
|GARAN
|7,24
|1.710.148.123
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|790.064.396
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|596.953.063
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|351.465.675
|% 1,13
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7773
|7,7800
|% 0,20
|
|Euro
|9,1673
|9,1721
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1110
|% 0,11
|
|Frank
|8,4762
|8,5273
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0676
|2,0779
|% 0,18
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
16:51
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-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
-
17:05XU100
Endeks 1, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 094.00 milyon TL de
-
17:03BNTAS
Yüzde 7.11 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 626, 365 adet işlem
-
17:02KENT
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 314.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 005 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 1, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 16, 958.00 milyon TL de