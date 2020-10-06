***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:09
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,19
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
100165,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,84
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,67
- Kurucu (%)
% 30,84
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 30,84
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 28,18
d) Diğer Giderler (%)
% 10,15
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878608
BIST
16:331.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:337,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:339,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:33480,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,27
|Açılış
|: 480,02
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BEYAZ
|9,35
|13.382.623
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.632.853
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.506.018
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|779.722
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.599.673.247
|% 0,70
|
|ODAS
|3,31
|1.270.522.634
|% 9,60
|
|SISE
|6,89
|1.111.032.616
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,49
|787.367.578
|% -0,29
|
|TURSG
|6,16
|660.317.473
|% 1,32
|
|ODAS
|3,31
|1.270.522.634
|% 9,60
|
|KRDMD
|3,49
|787.367.578
|% -0,29
|
|GARAN
|7,23
|1.599.673.247
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,65
|579.796.790
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,78
|348.296.908
|% 0,56
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7779
|7,7821
|% 0,23
|
|Euro
|9,1721
|9,1786
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0562
|10,1066
|% 0,06
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0674
|2,0778
|% 0,18
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.236
|14,61
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|7,06
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|1,20
|