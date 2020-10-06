***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:09
elen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,75
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,744
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4943,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 3,97
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 7,94
- Kurucu (%)
% 3,97
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,97
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,09
c) Saklama Ücreti (%)
% 13,07
d) Diğer Giderler (%)
% 76,9
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878610
BIST
17:011.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:017,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:019,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:01478,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,19
|Açılış
|: 478,94
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:01
|YAPRK
|85,80
|1.743.799
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.785
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.373
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.593.705
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|824.549
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.751.283.879
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.365.301.869
|% 9,93
|
|SISE
|6,91
|1.153.208.714
|% -1,57
|
|KRDMD
|3,49
|790.319.097
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|756.273.221
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.365.301.869
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.751.283.879
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|605.463.994
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|790.319.097
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|352.517.768
|% 1,13
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7684
|7,7727
|% 0,10
|
|Euro
|9,1570
|9,1623
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0500
|10,1004
|% 0,00
|
|Frank
|8,4678
|8,5188
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% 0,18
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|3,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.152
|3.231
|9,43
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|4,56
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|
Seans Raporu
17:01
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-
17:13ITTFH
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 858, 967 adet işlem
-
17:11PRZMA
Yüzde 7.47 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 992, 190 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PETKM, KOZAL
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GARAN, TTKOM
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 28 kaybederek (% -0.03 ) 1, 061