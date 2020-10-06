***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,73
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,75
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
30145,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 25,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,06
- Kurucu (%)
% 25,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 25,03
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 15,28
c) Saklama Ücreti (%)
% 23,26
d) Diğer Giderler (%)
% 11,39
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878621
BIST
16:361.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:367,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0172
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:369,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0295
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:36480,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,47
|Açılış
|: 480,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:36
|DYOBY
|10,91
|46.127.278
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|715.400
|% 9,98
|
|COSMO
|11,25
|1.629.203
|% 9,97
|
|EGCYO
|1,57
|1.085.438
|% 9,79
|
|KERVN
|1,38
|1.516.460
|% 9,52
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|ATSYH
|3,30
|2.661.741
|% -9,84
|
|BRYAT
|179,50
|77.436.857
|% -7,33
|
|AYCES
|62,10
|11.357.880
|% -6,05
|
|ALCAR
|148,80
|96.800.470
|% -5,40
|
|GARAN
|7,21
|1.643.838.442
|% 0,42
|
|ASELS
|18,58
|520.588.780
|% -0,64
|
|GLYHO
|5,70
|471.936.144
|% 3,45
|
|AKBNK
|5,16
|398.346.501
|% -0,39
|
|AKSA
|7,75
|198.352.914
|% 6,02
|
|GARAN
|7,21
|1.643.838.442
|% 0,42
|
|GLYHO
|5,70
|471.936.144
|% 3,45
|
|BSOKE
|2,14
|173.412.621
|% 1,42
|
|AKBNK
|5,16
|398.346.501
|% -0,39
|
|AKENR
|2,09
|148.381.336
|% 0,48
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7776
|7,7818
|% 0,22
|
|Euro
|9,1713
|9,1784
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0531
|10,1036
|% 0,03
|
|Frank
|8,4785
|8,5295
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% 0,18
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|13,66
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,61
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|