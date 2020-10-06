***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,75
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,76
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
58670,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,07
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 8,14
- Kurucu (%)
% 4,07
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 4,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,17
d) Diğer Giderler (%)
% 88,69
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878624
BIST
16:291.161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:297,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:299,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:29479,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,16
|Açılış
|: 479,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,25
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:29
|BEYAZ
|9,35
|13.382.623
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.632.853
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.506.018
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|779.722
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.599.673.247
|% 0,70
|
|ODAS
|3,31
|1.270.522.634
|% 9,60
|
|SISE
|6,89
|1.111.032.616
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,49
|787.367.578
|% -0,29
|
|TURSG
|6,16
|660.317.473
|% 1,32
|
|ODAS
|3,31
|1.270.522.634
|% 9,60
|
|KRDMD
|3,49
|787.367.578
|% -0,29
|
|GARAN
|7,23
|1.599.673.247
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,65
|579.796.790
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,78
|348.296.908
|% 0,56
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7794
|7,7827
|% 0,23
|
|Euro
|9,1770
|9,1852
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0562
|10,1066
|% 0,06
|
|Frank
|8,4799
|8,5310
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0674
|2,0778
|% 0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|13,66
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,61
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|