***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:13
elen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,25
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,25
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
63108,74
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,62
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 9,24
- Kurucu (%)
% 4,62
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 4,62
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,17
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,16
d) Diğer Giderler (%)
% 87,43
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878625
BIST
16:351.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:357,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:359,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:35480,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,47
|Açılış
|: 480,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BEYAZ
|9,35
|13.388.747
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.635.884
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.506.038
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|792.626
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.128.595.819
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|TURSG
|6,17
|673.405.589
|% 1,48
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,65
|591.492.867
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|349.600.533
|% 1,13
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7777
|7,7808
|% 0,21
|
|Euro
|9,1732
|9,1783
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0531
|10,1036
|% 0,03
|
|Frank
|8,4785
|8,5295
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0675
|2,0779
|% 0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|4,33
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.236
|14,61
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|7,06
|
|Çeyrek
|765
|783
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|1,20
|