***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,07
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,08
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
426837,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,32
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 86,8
- Kurucu (%)
% 47,32
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 39,48
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,61
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,8
d) Diğer Giderler (%)
% 4,78
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878635
BIST
16:381.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:387,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:389,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:38480,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,77
|Açılış
|: 480,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BEYAZ
|9,35
|13.542.891
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.732.130
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.640.669
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.528.302
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|792.626
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,21
|1.643.838.442
|% 0,42
|
|ODAS
|3,29
|1.321.187.142
|% 8,94
|
|SISE
|6,90
|1.129.246.545
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,50
|788.349.587
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|683.043.526
|% 1,81
|
|ODAS
|3,29
|1.321.187.142
|% 8,94
|
|GARAN
|7,21
|1.643.838.442
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,50
|788.349.587
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|596.129.114
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|350.334.961
|% 1,13
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7781
|7,7831
|% 0,24
|
|Euro
|9,1699
|9,1764
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0571
|10,1075
|% 0,07
|
|Frank
|8,4811
|8,5322
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0681
|2,0785
|% 0,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|2,13
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.160
|3.239
|17,25
|
|Yarım
|1.527
|1.567
|8,34
|
|Çeyrek
|766
|783
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|1,37
|