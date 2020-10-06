***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:16
k Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,6425
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,872
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,63
Varsa İade Tutarı (TL)
22559,97
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
9994,55
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
12565,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
85469,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,75
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,85
- Kurucu (%)
% 39,75
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,1
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,45
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,43
d) Diğer Giderler (%)
% 17,27
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878628
BIST
16:381.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:387,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 41,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 41,2900
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:389,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0301
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8900
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:386,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,01
|Açılış
|: 6,10
|
|Önceki Kapanış
|: 6,09
|
6,13
En Düşük
6,04
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BEYAZ
|9,35
|13.388.747
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.635.884
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.506.038
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.723.550
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|792.626
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.128.595.819
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|TURSG
|6,17
|673.405.589
|% 1,48
|
|ODAS
|3,30
|1.320.003.862
|% 9,27
|
|GARAN
|7,22
|1.642.601.608
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|787.572.905
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,65
|591.492.867
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|349.600.533
|% 1,13
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7776
|7,7818
|% 0,22
|
|Euro
|9,1713
|9,1784
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0576
|10,1080
|% 0,08
|
|Frank
|8,4839
|8,5350
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0685
|2,0789
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,62
|
|Altın Gr.
|480
|480
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.169
|3.217
|19,00
|
|Tam
|3.157
|3.235
|13,66
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|6,61
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|