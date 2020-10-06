***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









k Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,6425Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,872Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)% 1,63Varsa İade Tutarı (TL)22559,97Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)9994,55Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)12565,42Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)85469,45Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)% 39,75B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)% 77,85- Kurucu (%)% 39,75- Portföy Saklayıcı (%)% 0- Yönetici (%)% 0- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)% 38,1- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 2,45c) Saklama Ücreti (%)% 2,43d) Diğer Giderler (%)% 17,27AçıklamalarFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878628BIST