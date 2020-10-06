***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.10.2020 15:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,7375
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,77
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,76
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
53614,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,5
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,06
- Kurucu (%)
% 43,35
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 41,71
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,03
d) Diğer Giderler (%)
% 9,66
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878630
BIST
17:121.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:127,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:129,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0204
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:12479,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 479,53
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:10
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.005
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.649.057
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.745.172
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|880.243
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.770.038.609
|% 0,70
|
|ODAS
|3,31
|1.369.461.779
|% 9,60
|
|SISE
|6,90
|1.161.758.689
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|795.412.497
|% -0,29
|
|TURSG
|6,20
|761.547.720
|% 1,97
|
|ODAS
|3,31
|1.369.461.779
|% 9,60
|
|GARAN
|7,23
|1.770.038.609
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|609.914.979
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|795.412.497
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,78
|353.493.341
|% 0,56
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7751
|% 0,14
|
|Euro
|9,1606
|9,1702
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0474
|10,0978
|% -0,02
|
|Frank
|8,4705
|8,5215
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0676
|2,0780
|% 0,19
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.154
|3.232
|10,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|5,12
|
|Çeyrek
|764
|782
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,34
|