***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 18:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,15
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,16
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3230700,38
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 28,22
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 94,06
- Kurucu (%)
% 28,22
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 65,84
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,8
d) Diğer Giderler (%)
% 0,92
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900581
BIST
17:561.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:567,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1317
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:569,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:56443,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,73
|Açılış
|: 443,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KONYA
|1.324,40
|154.429.589
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|564.516
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|995.425
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|300.267.404
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.322.894
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.419.943
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,20
|3.534.549.062
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,49
|1.991.791.067
|% -1,97
|
|GARAN
|10,41
|1.537.038.362
|% -3,25
|
|SKBNK
|1,63
|1.246.425.712
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.177.947.480
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,49
|1.991.791.067
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,63
|1.246.425.712
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|324.485.876
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|619.606.800
|% 5,51
|
|PETKM
|5,22
|1.012.817.634
|% -0,76
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5049
|% 1,79
|
|Euro
|9,1135
|9,1239
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,0664
|10,1169
|% 0,96
|
|Frank
|8,3811
|8,4316
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9942
|2,0042
|% 1,78
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-1,55
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|